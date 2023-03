Rosalía adapta l'himne del Barça poques hores abans del Clàssic

Falten poques hores perquè comenci elentre el Barça i el Reial Madrid, un dels partits més transcendentals de la temporada, i que enguany sumen una nova protagonista:. I és que el conjunt blaugrana lluirà el logo del popular Motomami a la samarreta, com es va anunciar fa uns quants dies La cantant catalana ja es va vestir amb l'edició especial de la samarreta per aquesta ocasió, i avui ho ha tornat a fer per cantar unaEn poc més de tres hores, la publicació de Rosalía acumula gairebé, s'ha compartit 10.000 vegades i ha rebut 6.000 comentaris. Quan es van posar a la venda les 2.000 samarretes amb el logo de Motomami - malgat les queixes pels preus desorbitats - es van esgotar en menys de 24 hores . L'equip femení també lluirà aquesta samarreta especial pel Clàssic, que es disputarà el pròxim diumenge 26 de març.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor