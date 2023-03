Els homes agafen un 52% dels permisos de paternitat però rebutgen les excedències per cures

Durant l'any 2022, els segons progenitors (majoritàriament, pares) van demanar, undel total. Des de l'any 2021, els permisos de paternitat són iguals que els de maternitat, de 16 setmanes, sis de les quals s'han de gaudir immediatament després del part o resolució judicial d'adopció i, la resta, en períodes successius.En canvi, els homes només van agafar elde lesdels fills que es van demanar l'any 2022. En concret, les dones van sol·licitar 33.290 excedències i els homes, 14.175. A aquesta dada cal sumar-hi que eldels homes amb fills menors de 15 anys no s'acull aque comportin un cost econòmic, segons un estudi de les Facultats de Polítiques i Sociologia i d'Econòmiques i Empresarials de la UNED publicat aquest mes de març.Aquest mateix estudi revela que unde les dones han adoptat mesures com reduir la jornada, treballar a temps parcial, fer tasques menys exigents o canviar de feina per tal de facilitar la conciliació de la. Els homes no estan disposats, majoritàriament, a fer ús dels permisos si no estan retribuïts entre un 80 i un 100% dels salaris, ni tampoc a fer altres adaptacions laborals costoses per tenir més temps de cuidar els seus fills, conclou el treball.D'aquestes xifres, cal tenir en compte que un 10% de les famílies a l'Estat espanyol estan formades per un sol progenitor, i que en el 83% dels casos és una. Associacions dehan reclamat moltes vegades que les famílies monoparentals puguin gaudir d'un permís doble, que permeti a l'únic progenitor cobrir el mateix període de cures del menor que el de les famílies amb dos progenitors, una mesura que elva rebutjar el passat 8 de març., una de les autores de l'estudi, considera que les institucions s'han de tornar "més igualitàries" i fer que la corresponsabilitat "s'ampliï a la societat en general", amb polítiques desense reducció de sou i un accés universal a serveis de cures.Per altra banda, unfet per, diu que un 64% dels pares treballadors té dificultats per compaginar la seva vida professional amb la criança i educació dels fills, i majoritàriament troben a faltar facilitats per part de les empreses: molts reclamen apostar per la(18%), rebre, com ara ajuts per a les escoles bressol (17%), tenir més(14%) i més(13%).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor