Dos corredors de la Marató de Barcelona, hospitalitzats per una aturada cardíaca

Unaaccidentada. Dos corredors han hagut de ser hospitalitzats aquest diumenge per una, com ha avançat la periodistai ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN).Punsí ha explicat, en una piulada, que els dos participants, de 26 i 64 anys, han hagut de ser "recuperats, intubats i traslladats a l'" en patir una aturada cardíaca mentre disputaven la prova.La Marató de Barcelona s'ha disputat aquest matí i ha comptat amb la participació de més de 15.000 espectadors, entre els quals el secretari general del PSC,, que l'ha completat en 3 hores, 42 minuts i 43 segons . Els guanyadors de les categories masculina i femenina han estat. La cursa també ha deixat un bonic moment per al record, quan un home ha demanat matrimoni a la seva parella a l'arribada a la meta.

