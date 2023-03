El dia de #SantJosep de 1882 es col·locava la primera pedra de la #SagradaFamília.



L'emblema decelebra aquest diumenge el seu. La primera pedra de la Sagrada Família es va col·locar el dia dedei, gairebé un segle i mig després, encara no es pot assegurar quan estarà enllestida. Si bé, la zona ha canviat molt des d'aleshores i el projecte no queda exempt de polèmiques i oposicions veïnals Leshan estat substituides per taxis, turistes, comerços de souvenirs i establiments de cadenes de menjar ràpid. I és que a mesura que la basílica s'anava elevant, Barcelona evolucionava a un ritme encara més frenètic. Amb motiu de l'aniversari, el compte de Twitterha compartit un conjunt d'imatges que resumeixen l'evolució del temple.Des queva subtituir l'arquitecte, s'ha finalitzat la construcció de la capella central, les Escoles, els diversos campanars, la Façana de la Passió, la torre de la Mare de Déu, la seva estrella i les torres dels evangelistes Lluc i Marc. La llum s'ha convertit en un element artístic indispensable perquè el temple llueixi cada nit.El pròxim pas és, a finals de 2023, segons el president de la Junta Constructora del Temple Expiatori,. Per identificar quin evangelista representa cada torre, tal com va projectar Gaudí, aquestes acaben amb la figura corresponent del tetramorf, amb el llibre i les ales, figures que la iconografia cristiana, l’art i l’arquitectura han utilitzat des de fa segles per representar els evangelistes.

