Espanya, el país amb l'esperança de vida més elevada de la UE després de la pandèmia

Un estudi d'ha revelat que Espanya torna a ser el país de la Unió Europea amb l'més elevada després de la pandèmia de la Covid-19.lidera la classificació (83,3 anys) per davant de(83,1) i(82,7). Els països amb l'esperança de vida més baixa són(71,4),(72,8) i(73,1). Espanya ha estat el país comunitari amb més expectativa vital de manera ininterrompuda des de l'any 2009 fins al 2019, però al 2020 va ser superada perDiverses regions espanyoles també lideren la classificació de l'esperança de vida. En els dos primers llocs hi trobem(85,4) i(84,8);(84,3) és la quarta i, el(84) i(83,9) són la setena, vuitena i novena, per darrere de les illes Aland (Finlàndia), Trento (Itàlia) i Estocolm (Suècia).Al conjunt de la UE, l'esperança de vida va ser deal 2021, un 0,3 menys que el 2020 i 1,2 menys respecte al 2019. Encara no s'han recuperat les dades de l'any 2019, en què es va marcar el rècord d'esperança de vida (81,3). Tant els homes com les dones han perdut 0,3 anys d'esperança de vida, tot i que la de les(82,9) va ser més elevada que la dels(77,2).

