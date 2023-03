Salvador Illa acaba la Marató de Barcelona amb un molt bon temps

Laha deixat diversos protagonistes aquest diumenge.han estat els vencedors de les categories masculina i femenina, amb dos temps de rècord. Si bé, no han estat els únics que han batut els seus registres. El primer secretari del PSC,, ha acabat la carrera amb un temps deIlla ha millorat així el seu temps respecte a la darrera cursa de 42 quilòmetres a València, on va debutar com a maratonià el desembre de l'any passat. En aquella ocasió, va acabar el recorregut en 3 hores, 49 minuts i 1 segon. El líder dels socialistes catalansi compatibilitza aquesta activitat esportiva amb la seva feina al capdavant del partit i com a cap de l'oposició.L'actuació del líder socialista català ha estat més que digne. Les estimacions diuen que el temps mitjà general per completar aquesta carrera frega lesi les 4 hores i els 42 minuts, en el de les dones. Així, Illa ha demostrat estar en un estat físic millor que el de la gran part de la població.

