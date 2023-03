El Saló de l'Ensenyament tanca amb prop de 100.000 visitants: les carreres més consultades

El Saló de l'Ensenyament ha superat totes les expectatives aquest 2023. Gairebé 100.000 persones han visitat la 32a edició, un 17% més que el 2022, segons ha informat Fira de Barcelona. El certamen ha tancat les portes aquest diumenge després de cinc dies a Fira de Montjuïc, amb un total de 220 expositors que han donat a conèixer l'oferta més gran d'estudis de batxillerat, graus universitaris, estudis superiors, complementaris, de formació professional, art, idiomes i esport per al curs 2023-24.



Enguany, els estudis universitaris i els cicles de Formació Professional (FP) relacionats amb les ciències de la salut, l'economia i l'enginyeria han estat els més sol·licitats pels joves i les famílies. Els graus de medicina, psicologia, administració i direcció d'empreses, dret, biociències o infermeria, així com els programes relacionats amb les ciències socials i jurídiques, l'arquitectura o la informàtica han estat alguns dels estudis més demandats pels visitants a la 32a edició del certamen.

En el camp de la, els cicles de matèries com l'administració i les finances, educació infantil, comerç i màrqueting, ensenyaments artístics, l'esport o els serveis a la comunitat, juntament amb estudis vinculats a la sanitat com auxiliar d'infermeria o farmàcia també han tingut una gran acceptació.Amb un total de 150 activitats, el servei d'orientació a l'alumnat ha estat el gran atractiu del saló. En aquest sentit, més de 18.000 persones -un 56,4% de les quals dones i un 42,9% alumnat de l’ESO- han estat ateses tant als punts habilitats peli el, com als que ha disposat el mateix Saló de l'Ensenyament.Pel que fa als temes que han despertat més interès, han destacat qüestions com decidir entre batxillerat o cicles formatius, les matèries que donen forma al nou batxillerat, les proves d'accés a la Universitat i la nota de tall per entrar-hi. La pròxima edició del Saló de l'Ensenyament tindrà lloc

