Tres ferits per una explosió en un pis del centre de Barcelona

Accident domèstic de grans dimensions al centre de Barcelona. Una cuina ha explotat aquest diumenge per una fuita de gas butà en un edifici del carrer del Carme, al barri del Raval, i ha deixat tres persones ferides lleus, una d’elles amb cremades a les mans. Els cinc ocupants del pis, que ha quedat inhabitable, seran reallotjats pel Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).



La paret de tancament ha sortit projectada sobre la coberta del principal, deixant un gran forat al cel obert, però els Bombers de Barcelona han descartat que hi hagi perill estructural. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els tres afectats in situ i no ha estat necessari traslladar-los a l'hospital. També hi ha intervingut la Guàrdia Urbana.