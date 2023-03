UBS prepara la compra de Credit Suisse per 930 milions d'euros per evitar el col·lapse

El malson depodria acabar aviat. L'altre gran banc de Suïssa,, està acabant de tancar la compra de l'entitat bancària per 1.000 milions de dòlars -- mentre les autoritats helvètiques preparen un canvi en la legislació que permeti accelerar els tràmits i tancar la transacció abans de dilluns, segons ha avançat el Financial Times.L'acord es podria tancar la nit d'aquest diumenge, a un preu de 0,25 francs suïssos per acció,, d'1,86. La situació estaria movent-se "molt de pressa", segons el mitjà citat, tot i que encaraque s'acabi resolent en les pròximes hores ni amb els termes que han transcendit.El canvi en la legislació permetria tancar la compra, en un esforç per salvar Credit Suisse de la crisi en què està immers, marcada pel pànic dels inversors i esmortida temporalment per una injecció de liquiditat del Banc Central suís. Si bé, l'entitati perjudicaria els accionistes, així com els treballadors que tenen accions ajornades, segons ha informat Bloomberg.

