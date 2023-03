Segueix aquest truc per gaudir d'un bon cafè preparat amb cafetera italiana

Hi ha moltes maneres de fer. Una d'elles, de les més conegudes, és fer servir una, un procés gens complicat però durant el qual ens hem d'assegurar de no cometre alguns errors que són força comuns i que poden afectar el gust de la beguda.La periodistaexplica a La Vanguardia per quin motiu recomanamentre preparem el cafè. Per una banda, això és bo perquè el cafèi també permet controlar quan l'aigua comença a feri apagar el foc en el moment adequat.En aquest sentit, els defensors d'aquesta pràctica diuen que si la tapa està baixada, lapuja molt més ràpid, eles produeix abans de temps i el cafè estarà menys estona en contacte amb l'aigua, amb la qual cosa no tindrà tant de gust. A més, la temperatura que assoleix la cafetera és tan elevada que podria extreure elsdel cafè.

