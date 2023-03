Maragall culpa el model econòmic de Barcelona del declivi del català

Maragall acusa Colau de fer servir les "fake news" per "parlar d'ella mateixa"

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona,, ha anunciat aquest migdia que el seu programa electoral inclourà un, seguint els passos de la campanya impulsada per la Generalitat . En aquest sentit, Maragall, proposa que la Diputació de Barcelona formi part del Consorci per a la Normalització Lingüística i que actuï com a motor actiu de la ciutadania.L'alcaldable proposa, també, impulsar un programa que impliqui tots els equipaments, com, crea urque depengui de l'alcaldia i que treballi el contingut de l'oficina per la llengua, utilitzar el català com a llengua preferent en tots els, fer complir lesen la contractació pública, garantir que laa tot arreu sigui sempre en català i acompanyada d'altres llengües, i que es generinque atenguin en català.Maragall considera que el període de govern del 2011-2015, ambal capdavant, va ser el ", en negatiu, per a la nostra llengua". Per això, a més de constatar-ho, l'alcaldable creu que cal recuperar "l'esma, l'ambició i la responsabilitat col·lectiva, i principalment institucional" de la ciutat de Barcelona.En declaracions davant de la biblioteca, Ernest Maragall també s'ha referit a la polèmica pel missatge viral sobre l'empadronament irregular de persones magribine s i que l'Ajuntament de Barcelona ja ha denunciat. Tot i que l'alcaldable celebra la denúncia, ha acusat l'alcaldessa,, d'aprofitar aquesta fake new "per parlar d'ella mateixa", una actitud "reconeguda".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor