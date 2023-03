Detinguts quatre lladres multireincidents que havien causat una gran alarma a Horta-Guinardó

Elshan detingut quatrecom a presumptes autors deamb força en establiments comercials del districte d'Horta-Guinardó. Com ha informat el cos policial, els quatre detinguts acumulaven prop d'policials.La majoria dels robatoris es van produir durant els primers mesos de 2023, a diversos establiments com supermercats, fleques, perruqueries, restaurants o cafeteries, majoritàriament a Horta-Guinardó. Uns fets que van crearde la zona, ja que a més dels efectes sostrets provocaven una sèrie de danys que normalment impedien que els comerços poguessin obrir l'endemà.Tots els robatoris tenien un patró comú: els lladres hi accedien de matinada, forçant les persianes, i s'enduien- mòbils, càmeres, ordinadors portàtils... - iAquestes detencions s'emmarquen en el, de lluita contra la delinqüència multireincident a Barcelona: un dels presumptes autors acumula fins a 45 detencions per fets similars des de l'octubre de 2021, i nou en el que portem d'any 2023 (vuit per robatoris amb força); un altre té 21 antecedents des del 2021 i un altre, 25 antecedents i 23 detencions en menys d'un any. Com expliquen els Mossos, es detinguts van fer de l'activitat delinqüencial el seu dia a dia.La investigació ha conclòs que els diners que obtenien dels robatoris els destinaven a comprar. Després de consumir, dormien eno en vehicles abandonats, i durant el dia deambulaven pels carrers a l'espera de cometre algun fet delictiu.Els quatre detinguts van passar a disposició judicial entre dijous i divendres, i tres han estat posats en, mentre que el quart ha ingressat a presó.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor