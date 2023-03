Rubén Espuny: «És un monument commemoratiu de la batalla de l’Ebre a Tortosa, no és franquista»

El candidat de Salvem Lo Monument, Rubén Espuny. Foto: S.Berbís

Arriba puntual a la cafeteria, amb la carpeta sota el braç. Dibuixat a la tapa, el monument. Sobre la defensa d'aquesthan articulat una candidatura electoral encapçalada per aquest jove jurista de 26 anys,. Plantejada la batalla política com a complement a la via judicial per evitar l’enderroc, calcula les paraules per no revelar massa estratègies.- Els inputs que rebem són bons, i de fet no ens haguéssim decidit a fer el pas si les opinions de la gent no fossin favorables.- A la junta es va planejar la possibilitat d’obrir un nou front, una nova via d’acció a nivell polític, aprofitant que venien les eleccions municipals i se’m va sol·licitar si estaria disposat a ser candidat, així que vaig fer una reflexió i finalment vaig fer el pas endavant.- Lògicament, el que vam valorar és el fet d'aquesta nova línia d’acció que s’obria i totes les conseqüències que comportaria, però al final vam acabar, resumint, valorant que era un pas positiu.- En cap moment he estat cap de llista del Partit Popular.- A mi em van trucar, vaig atendre la trucada de forma educada i amable com faig amb totes les persones que em truquen, però en cap moment vaig acceptar res, simplement vaig parlar, però jo ja tenia clar que no em presentaria a aquestes eleccions amb un partit polític. El que passa és que la candidatura que estem muntant des del monument no és un partit polític, és una agrupació d’electors. Són dues coses molt diferents.- La recollida no es pot començar fins que es publiqui el decret de convocatòria de les eleccions. Per tant, encara no podem, però ho estem preparant i sí, crec que és factible. Quan vam presentar una moció popular al ple vam recollir 1.500 signatures en una setmana. Per això, el fet de recollir-ne 500 en 15-20 dies creiem que és perfectament assumible.- Per suposat. A la llista i també a la junta de l’Associació sempre hi ha hagut persones de diferents sensibilitats i idees polítiques.- A Tortosa hi ha una ferida oberta amb el tema del monument perquè es va decidir dur a terme una consulta popular sobre el manteniment, que la van impulsar 19 dels 21 regidors d’aquell moment, el 2016, amb un mandat molt clar: consultar al poble de Tortosa la seva opinió i respectar la seva voluntat. Posteriorment, hem vist que ens han enganyat perquè aquesta voluntat no s’ha respectat i jo crec que hi ha molta gent a Tortosa que té ganes que aquesta voluntat es respecti. A partir d’aquí, enllaçant amb la pregunta que em feia abans, és que només té sentit fer una agrupació d’electors. Com que hi ha persones de sensibilitats polítiques tan diferents, constituir un partit polític no té cap tipus de sentit. Som una agrupació d’electors, un grup de gent que no militem en cap partit polític, però que ens uneix la defensa del monument. Per suposat, també hi haurà propostes en clau ciutat més enllà del monument, però sempre hem dit que la defensa principal és la defensa del monument.- Que és un monument que té un valor històric, artístic i turístic contrastat per a la ciutat de Tortosa i que ara mateix no hi ha vestigis franquistes al monument.- No.- És que no és un monument franquista. El problema és que algunes persones no volen acabar d’entendre algunes coses. Aquest monument és d’etapa franquista perquè es va inaugurar en el franquisme, però no és franquista perquè no enalteix aquesta ideologia i de fet, al monument tal com està ara de vestigis franquistes no n’hi ha perquè s’han anat retirant. De tota manera, sempre hem dit que estudiaríem propostes de reinterpretació i contextualització, però torno a incidir, al monument no hi ha vestigis franquistes perquè se li han tret. Per tant, no és un monument franquista. És un monument que es va inaugurar en l’etapa franquista igual que moltes altres construccions que hi ha a Espanya, però això no vol dir que tot sigui franquista, perquè si ho és i ens hem de dedicar a tombar-ho tot, podríem tombar moltes coses. Si en algun lloc se’l cataloga com a franquista, s’hauria de treure i no hi hauria d’estar. En tot cas, el que hauria de tenir és una protecció legal pel seu valor artístic, històric i turístic.- La causa judicial actualment es troba oberta, saben vostès que ens van arribar a posar les excavadores i els camions a les faldes del monument, l’anaven a treure, i gràcies a les actuacions judicials que vam fer, vam aconseguir aturar-ho i de moment està tot obert. És veritat que des de Barcelona el que volen fer és canviar la llei actual de memòria històrica per aconseguir la retirada del monument, però ho estem estudiant. De moment està tot obert.- Com he comentat, la causa judicial està oberta i estem estudiant la qüestió de la llei catalana i en base a aquest estudi, actuarem. No puc revelar en el pla judicial quines seran les nostres accions més que dir-li que estem estudiant-les.- La nova llei té una intencionalitat clara de treure el monument commemoratiu de la batalla de l’Ebre de Tortosa. Clarament, és la intenció que persegueix la llei perquè han vist que judicialment de moment hem aconseguit aturar el desmantellament i hi ha una intencionalitat política molt clara darrere d'aquesta llei.- L’estem estudiant. Sabem que darrere hi ha una intencionalitat política per treure el monument, en som perfectament conscients, i per això mateix estem estudiant les accions que a nivell judicial podríem dur a terme un cop veiem més coses sobre la llei.- No entraré en més detalls en qüestions de la via judicial perquè no és la qüestió que estem tractant. La via judicial s’està treballant per una altra banda i ara estem en la via política.- No, perquè sempre hem dit que la primera batalla és lluitar pel manteniment del monument, i un cop puguem assolir aquest objectiu en ve un altre que és rehabilitar-lo i il·luminar-lo de forma permanent per aconseguir que torni a ser un actiu que sumi valor a la ciutat, però s’ha d’anar pas per pas.- Crec que ara mateix podria lluir molt millor del que llueix, perquè està descolorit, desfet, hi ha hagut actes vandàlics contra ell, li van fer foc i està en un estat lamentable. Per això, pensem que primer se li ha de donar protecció legal per mantenir-lo i a partir d’aquí, s’haurà de rehabilitar i il·luminar perquè salta a la vista que està en un estat força deteriorat.- És un monument que té un valor històric, artístic i patrimonial i des de l’associació fa anys que fem pedagogia per transmetre aquest missatge i continuem fent activitats per insistir en aquest sentit.- Per exemple, tornant a catalogar el monument per tornar-li a donar protecció legal. El 2007 es va catalogar com a bé integrant del patrimoni cultural català, amb un govern socialista a la ciutat. Vull recordar que era un govern tripartit, amb ICV i ERC, i el mateix a Catalunya, i es va catalogar precisament perquè se li va reconèixer el seu valor històric, artístic i turístic. Posteriorment, en una decisió purament política l’any 2020 es va descatalogar. Per tant, des de l’Ajuntament sí que es poden dur a terme accions per protegir el monument. Caldria sumar certes majories per poder lluitar des de les institucions en la defensa.- Hi ha algunes reivindicacions històriques del territori i de la ciutat més concretament, que no s’han fet mai efectives i que haurien de ser una realitat. Parlo, per exemple, de la construcció del nou hospital, el tercer pont i també de cosir la ciutat aprofitant els terrenys d’Adif. A banda, al programa portarem altres punts en àmbits d’actuació més concrets que anirem detallant en les pròximes setmanes.- Nosaltres pensem que un dels problemes que tenim a Tortosa és que els partits polítics no tenen autonomia suficient per fer valdre els interessos dels tortosins. Sabem com funcionen i l’estructura que hi ha dins i sovint passa que aquí acabem sent manats per Madrid o Barcelona. Per exemple, creiem que la nova coalició d’esquerres que s’ha presentat fa uns dies sorgeix més aviat dels despatxos, però haurien de preguntar als militants què pensen de tot això. En qualsevol cas, és una qüestió que no és del nostre àmbit, és una qüestió de dues formacions que decideixen fer una coalició i és respectable.- Un cop passades les eleccions, veurem quina és la força que tenim i a partir d’aquí, valorarem amb qui podríem parlar per fer realitat els nostres objectius.

