Elionor no cobrarà la «paga» que reben els estudiants de l'Exèrcit

La Casa Reial ha anunciat que lano cobrarà la retribució econòmica que cobren els estudiants de l', uns 417 euros mensuals, tal com ha confirmat l'agència EFE i recullen diversos mitjans de comunicació.Des de Zarzuela expliquen que aquesta decisió respon al fet que la princesa no exercirà com a militar en un futur, amb la qual cosa consideren que no cal que rebi aquesta paga mentre es forma a l'Acadèmia, i que respon exclusivament a la seva. De fet, ni la princesa ni la seva germana, la, tenen cap assignació tot i ser membres de la Casa Reial.Elionor s'incorporarà a l'Acadèmia Militar el pròxim mes de setembre, un cop hagi acabat el Batxillerat, i desenvoluparà la seva carrera als- a Saragossa, Pontevedra i Múrcia respectivament - com el seu pare. Aquesta formació s'allargarà tres anys, i a més de rebre classes participarà en les maniobres i tasques que se li assignin exactament igual que els seus companys.

