Florentino planta el Barça i no viatjarà a Barcelona per al Clàssic

Per al partit d'aquest diumenge a l'Spotify Camp Nou hi havia, i no només futbolística, ja que en joc està tot un títol de lliga. Els nervis també es devien a la trobada prèvia alentre el Barça i el Reial Madrid dels dos presidents, Joan Laporta i Florentino Pérez. El club blanc havia comunicat fa tot just uns dies que el dinar tradicional entre directives no se celebraria.Ara, la distància entre tots dos equips s'eixampla i és queha confirmat aquest migdia a Laporta queperquè ni tan sols viatjarà a Barcelona, com és habitual en aquesta mena de partits. Tot i que l'absència serà notòria, el Madrid no ha donat cap raó concreta per justificar la decisió.Laporta i Florentino tenien una considerable bona relació, sobretot pel projecte de la Superlliga , fins que va esclatar el cas Negreira . Tot i que en un inici, el club blanc no va fer cap comunicat de condemna, fa tot just una setmana va informar que es personarà com acontra el Barça. No ho va fer, però, fins que la Fiscalia va posar la denúncia, arribant, fins i tot, a convocar una junta directiva extraordinària per definir la posició de l'equip.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor