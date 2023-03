Apareixen milions de peixos morts a un riu d'Austràlia

Millions of dead fish are clogging Australia's Darling river as the local government warns of more fish kill amid rising temperatures pic.twitter.com/2WdvamYqU9 — TRT World (@trtworld) March 19, 2023

El riu Darling, a Austràlia, s'ha despertat aquest divendres amb, a causa de la falta d'oxigen per l'onada de calor.Segons informa el 324.cat, unes inundacions recents van fer augmentar el cabdal del riu i la població de peixos va créixer de manera notable, però ara el nivell de l'aigua ha baixat molt ràpidament, i les autoritats temen que es pugui produir un problema sanitari per ladels milers de peixos morts.No és la primera vegada que es viu un episodi com aquest al riu que passa pel municipi turístic de, de fet és el tercer des de l'any 2018. Aquesta regió està patint des de fa anys els efectes cada cop més devastadors del, on les onades de calor són freqüents i s'assoleixen temperatures de fins a 41 graus durant molts dies.A més, ja fa temps que el govern rep crítiques de laen el context d'emergència climàtica. El riu Darling pertany a la conca Murray, el sistema fluvial més gran d'Austràlia, i la seva aigua es fa servir per a usos domèstics com cuinar, rentar, dutxar-se... a un espectre molt ampli de població.

