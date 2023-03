Després de l'escàndol, silenci: sense mosaic al Clàssic per primer cop en 30 anys

Després de l'escàndol pel cas Negreira , el Barça ha optat per mantenir el silenci. I és que el club ha confirmat a Mundo Deportivo qued'aquest diumenge a les 21:00 del vespre contra el Reial Madrid, tot i que no ha transcendit el motiu oficial de la decisió.L'Spotify Camp Nou, per tant, serà un escenari de joc menys hostil per als blancs del que és habitual, ja que lade rebre l'enemic íntim per excel·lència a Can Barça amb una pancarta gegant es manteniaPer remuntar-nos a l'última vegada que el club blaugrana va prendre una decisió com aquesta hem d'anar a l'any 1992, a un Clàssic de lliga regular. Deixant de banda això, el partit promet emocions intenses, ja que una victòria blaugrana permetria somiar, ara sí que de debò, amb

