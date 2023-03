Jorge Messi esclata contra les «fake news» sobre el futur del seu fill

El missatge del pare de Messi a internet. Foto: Instagram

està fart. L'emprenyen molt les informacions que circulen a les xarxes socials i als mitjans de comunicació sobre el futur del seu fill, una de les grans incògnites en el món del futbol. El pare de l'exjugador del Barça ha volgut deixar clar que tot plegat no es tracta de res més que de rumors:, ha etzibat en un contundent missatge als seus stories d'Instagram.Segons ha transcendit, el davanter del PSG té sobre la taulauna per marxar a l'MLS i una altra per instal·lar-se al món àrab de la mà de l'Al-Hilal. La intenció del club francès, però, seria retenir-lo per alguna temporada més. Concretament, el que ha criticat el pare de Messi no és l'interès de l'equip del xeic Nasser Al-Khelaïfi , sinó les proposicions nord-americanes i àrabs. Visiblement molt enfadat, ha esclatat a Instagram: "Ah, que tot és fals... Molt bé! Per moltes (emoticones d'alerta) que posin, no us creieu res... ", ha conclòs.

