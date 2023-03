Per dona i lesbiana: la brigada municipal de Sallent, en el punt de mira per possible assetjament laboral

Una discriminació històrica

La Inspecció de Treball ha obert unaseparada d'un expedient general que havia iniciat arran de la denúncia d'una treballadora d'un pla d'ocupació de l'Ajuntament de, per aclarir un possible cas d', que hauria patit per part de l'encarregat i treballadors -entre els quals el president del comitè d'empresa- de la. A causa dels fets denunciats, la treballadora va haver d'agafar la baixa laboral al cap de poques setmanes de començar el seu segon pla d'ocupació per trastorns d'ansietat produïts per l'ambient que vivia en el seu entorn laboral.A la denúncia a la qual ha tingut accés, la treballadora explica que a ella i a un company de feina -personal laboral- que li va fer costat, "alguns treballadors de la brigada, dins de la jornada laboral, van començar a fer-nos bromes i comentaris sexistes, masclistes i homòfobs, ridiculitzant-nos i humiliant-nos, sobretot quan van tenir coneixement de la meva orientació sexual". Aquesta situació, segons va afirmar la víctima a la denúncia,, un noi i una noia de 16 anys, que havien entrat a través d'un pla d'ocupació i que van abandonar la feina poc després de començar.La denunciant ha explicat al diari que històricament el personal laboral de la brigada municipal "ha discriminat" el personal contractat a través dels plans d'ocupació, "no només amb la seva actitud i aires de superioritat", sinó en elements molt més plausibles "com". Aquesta situació es va agreujar en el seu cas, "pel fet de ser dona -tota la brigada és masculina- i encara més, quan van conèixer que era lesbiana", segons assegura.A l'expedient general que ja ha tancat la Inspecció sobre les condicions laborals, la inspectora va assegurar que el personal laboral "gaudeix d'un menjador -tancat amb clau- amb totes les comoditats [...] amb microones, nevera, pica, rentavaixelles i aire condicionat", mentre que el personal d'ocupació té una sala a part, "a la qual s'accedeix sense clau amb una taula i cadires".També pel que fa als vestidors, el personal laboral els té en una sala a la qual s'accedeix amb clau i que "està equipada amb taquilles amb clau i bancs" per asseure's, mentre que el personal d'ocupació "no té un vestidor amb les mateixes condicions". Totes dues situacions mostraven, segons l'expedient, quei salut del personal d'ocupació" pel que fa al menjador i als vestidors. Arran de la investigació duta a terme per Inspecció de Treball, el consistori va actuar "immediatament" per tenir els espais adequats "per a la comoditat del conjunt del personal" i ha fet tot allò "que la Inspecció va demanar" en el seu informe. Segons assegura l'Ajuntament, i ha certificat l'actuant, la situació assenyalada al menjador i als vestidors ha quedat resolta "satisfactòriament". La diferència entre els dos tipus de personal també s'estenia als(EPI).Amb tot, la Inspecció no va determinar que, per aquestes causes, es produís una situació de, perquè la definició legal del terme contempla unes causes que no es van donar en aquest cas. El que sí que va fer la inspectora va ser obrir una peça separada per investigar la denúncia d'assetjament per motius de gènere i d'orientació sexual, que encara no s'ha tancat.Segons la resolució de la Comissió d'Investigació interna de l'Ajuntament de Sallent, per la denúncia verbal de la treballadora al regidor d'Urbanisme i Obres Públiques, el consistori va activar l'11 de maig de 2022 la Comissió del Protocol per situacions d'assetjament laboral i va instar la treballadora a presentar queixa o denúncia "perquè quedi constància dels fets ocorreguts". Malgrat l'activació, la treballadora assenyala que durant molt temps es va trobar "perduda, sense saber a qui recórrer i sense l'empara dels responsables laborals i polítics de la brigada" que, en un primer moment"i només ho van fer per la meva insistència".A la denúncia a Inspecció de Treball, l'afectada assegura que tant el personal superior, com els representants dels treballadors, com els membres delegats de seguretat i salut "eren coneixedors de la situació i no van traspassar la informació a qui fos necessari, ni van prendre mesures correctores i, pitjor que això, van serd'aquestes actituds i comportaments discriminatoris".La denunciant havia completat un pla d'ocupació de sis mesos "on ja vaig patir aquestes situacions", i posteriorment va tornar a incorporar-s'hi a través d'un altre pla de vuit mesos. "Em va costar molt decidir-me, perquè ho havia passat molt malament el primer cop, però" ha explicat a. Tot i així, no va aguantar la situació "que encara va empitjorar respecte al primer pla" i va acabar demanant la baixa per angoixa el març de l'any passat. També l'únic treballador que li va fer costat quan va començar a rebre comentaris va acabar agafant la baixa. "Li feien el buit,i l'evitaven per no ser, també, assenyalats", indica.Després d'agafar testimoni als denunciats i als companys de la brigada municipal i de fer una reunió amb la denunciant i el treballador que li va fer costat i que també actuava com a denunciant, la Comissió d'Investigació interna va decidir el novembre de 2022a l'entendre que "no hi haviaper afirmar que algun dels acusats hagi produït una situació d'assetjament psicològic, sexual, o d'assetjament per raó de sexe".A les conclusions, la Comissió assenyala que "tots els acusats neguen haver realitzat cap comentari homòfob o inapropiat als denunciants", tot i que assumeix que alguns testimonis admeten haver escoltat "" sobre la relació sentimental que atribuïen als denunciants. "Aquests comentaris els feien tot i conèixer la meva orientació sexual, o precisament per això", afegeix la treballadora. Que si semblaven "nuvis", o "la parella de Titànic" un dia que li ensenyava a conduir una màquina desbrossadora, "però la majoria de vegades els comentaris no ens els feien directament, sinó que ho comentavenperquè els escoltéssim o ens arribaven per terceres persones", explica.La denunciant aclareix, i en l'acta de la reunió de la Comissió s'insinua, que ella, que "són principalment tres, entre ells l'encarregat i el president del comitè d'empresa, tot i que la resta de treballadors no ocupacionals els seguien el corrent per no ser marginats del grup". La resta de treballadors de plans d'ocupació "no protesten ni diuen res perquè tenen por i no volen que el treball se'ls torni encara més complicat".Per això, la treballadora entén que la constitució de la Comissió "no va servir per res" i "va incomodar l'Ajuntament", i així ho va fer saber, també, en la denúncia a la Inspecció de Treball: "Existint un protocol per a l'assetjament laboral i un pla d'igualtat a l'Ajuntament,l'existència de tots els procediments i demanar-ne l'aplicació jo mateixa", per continuar assegurant que "tampoc no se m'ha informat dels meus drets, ni de la manera com havia de procedir, ans al contrari,i temps perquè no emprenguéssim cap acció" fora de la interna. Tot plegat, va provocar que cada cop "ens sentíssim amb més incertesa i indefensos" per afrontar la situació que patien. A la denúncia, la treballadora entén que "en cap moment es va fer el procediment intern tal com està marcat, endarrerint en diverses ocasions la seva obertura".L'Ajuntament de Sallent ha manifestat aque tan aviat com van tenir coneixement del presumpte assetjament "es va parlar amb la persona afectada i es va activar el protocol d'assetjament i es va realitzar la investigació interna". També assegura que pel que fa al menjador i vestidors, "immediatament es va treballar per tenir els espais adequats per a la comoditat del conjunt del personal i s'ha fet tot allò que la Inspecció va demanar". Així mateix, el govern municipal assegura que la regidoria d'Igualtat "està treballant en un", i que el consistori està compromès "amb les bones relacions laborals i el respecte en tots els àmbits".La Inspecció de Treball va obrir peça separada de l'expedient iniciat per la denúncia de la treballadora el novembre de l'any passat, i hauria de resoldre-la durant les. A banda de determinar si, a parer seu, va haver-hi assetjament, del resultat de la investigació també se'n derivarà si laque va agafar l'afectada va ser provocada per l'entorn laboral que vivia a la brigada de Sallent. "Tot i que l'assenyalava clarament que el meu trastorn per ansietat era provocat per l'entorn laboral, lano va acceptar-me una baixa professional i va desviar-me a una", explica la treballadora. Després d'arxivar-se les actuacions per part de la Comissió d'Investigació interna de l'Ajuntament, i ja finalitzat, també, el seu contracte del pla d'ocupació, va tramitar, amb el suport de la CGT, la denúncia a Inspecció de Treball.

