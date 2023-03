Un exporter del Barça, denunciat per fer xantatge a la seva exparella amb vídeos íntims

Ni paga la manutenció de la nena ni se'n fa càrrec

Aquesta és només una de les amenaces que l'exporter del Barça Jasperha fet arribar a la seva exparella i mare de la seva, la periodista María Morán, a través de missatges de text. Cillessen, de 33 anys i originari dels Països Baixos, és internacional amb la seva selecció i actualment juga en un equip de primera divisió de la seva ciutat natal, Nimega.Davant els seus atacs, Morán ha decidit denunciar-lo i destapar públicament els escrits que li envia el futbolista. Ara, el cas és en mans de la justícia. La periodista espanyola també ha compartit els missatges amb què respon alde la seva exparella: “T'agradaria que em posés com una boja dient?”. La resposta de Cillessen a això, per exemple, va ser: “Ensenya-ho tot si vols, però veure fotos i vídeos d'unaés diferent”.María Morán, a més a més, ha denunciat que Cillessen no es fa càrrec de la seva filla ni tampoc li paga la manutenció que li tocaria. Tots aquestsels ha relatat en una entrevista al diari El Mundo en què reconeix i revela totes les amenaces que ha patit, durant setmanes, per part del seu ex. Un xantatge, però, que no està disposada a suportar més.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor