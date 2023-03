Una influencer japonesa revoluciona TikTok parlant en català: «M'agrada com sona t'estimo»

Moltes gràcies❤️

Seguiré estudiant català!



Us estimo❤️ https://t.co/aAnwcRzYs8 — 上枝恵美加 Emika Kamieda (@Emika_Kamieda) March 17, 2023

Es diui és una jove actriu, model i influencer japonesa que viu a Osaka. Però això, precisament, no ha estat el que més ha causat furor d'ella. És que! L'estudia des de fa anys i va relatant el seu procés d'aprenentatge en una de les xarxes socials per excel·lència:, on té molt èxit. Aquest divendres el programa Tot es mou de TV3 ha contactat amb ella i li han fet una petita entrevista en directe.Amb un ampli somriure, l'Emika ha explicat que fa mig lustre vivia a Tarragona. Aleshores, el 2018, encara hi havia força manifestacions a favor de la independència i assegura que "molta gent" del seu entorn parlava en català. Segons ha compartit a la periodista Helena García Melero,Un dia, volia anar al lavabo d'un restaurant tarragoní i es va trobar que en una porta posava home i en una altra dona. No entenia res i esperava que algú sortís per descobrir el misteri, però s'hi va passar força estona. Va ser aleshores que es va convèncer que havia d'aprendre l'idioma d'on vivia. Ara, cinc anys després, s'ha adonat que li agrada molt iA banda de l'esmentat, el que també destaca d'ella és que té força bon accent. Així i tot, la influencer assegura que per a una japonesa, el castellà és més fàcil de pronunciar, però el català és el que li mou., conclou la jove.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor