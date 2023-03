Estabilitzat el foc de la Vall d'Aran després de cremar quasi 300 hectàrees

Elshan donat peraquest dissabte al vespre l'incendi que crema a Canejan i que ha afectat unes. Els Pompièrs i els Bombers de la Generalitat col·laboren per apagar completament el foc. De fet, divendres ja van estabilitzar el flanc esquerre.A hores d'ara, les flames afecten una superfície forestal en unafronterera amb França i ja ha calcinat tres edificacions de muntanya. Els equips d'extinció treballen perquè el foc no s'escapi d'aquests límits, però alhora el deixen fer intentant que arribi fins al final de la zona marcada.Els Pompiers d'Aran hi han destinat almenys(dos camions d'aigua, quatre vehicles lleugers i un vehicle de comandament), mentre que els Bombers hi han enviatdotacions.

