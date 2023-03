L'actor de «Parc Juràssic» Sam Neill anuncia que té un estrany càncer de sang

Escriure per continuar vivint

L'actor, ha anunciat que pateix unpel qual rep tractament mèdic. Conegut pel seu paper a la saga Parc Juràssic, ha informat que va rebre el diagnòstic ara fa un any mentre era de gira promocional amb la pel·lícula: Dominion. En el primer capítol de les memòries que publica dimarts que ve, Algun cop t'ho he dit?, admet que "l'assumpte és, que. Possiblement morint". Al llarg de les pàgines d'aquesta biografia, l'intèrpret anglès repassa la seva trajectòria: des que es va convertir en una estrella del món del cinema fins que va decidir, entre altres temes.En primera instància, Neill va rebre, però no li va resultar ser efectiva i va començar a prendre un nou fàrmac anticancerigen que encara rep mensualment. De fet, se li administrarà el que quedi de la seva vida. Així i tot, ell assegura que, ara, està lliure del càncer. "... I estic acostumat a treballar. M'encanta treballar. M'encanta estar amb gent cada dia i gaudir de la companyia i l'amistat. I de sobte em vaig veure privat d'això. I vaig pensar, què faré?", reconeix en una entrevista a la versió australiana de The Guardian.En la conversa amb el diari, l'actor de Parc Juràssic també confessa que, però que va ser quan va començar a escriure que va veure que no podia parar. "Em vaig adonar que, en realitat, m'estava donant una raó per viure i marxava a dormir pensant: Demà escriuré sobre això... això m'entretindrà", va expressar.Neill, que durant el confinament per ladel Coronavirus, va causar sensació a les xarxes socials amb els seus divertits missatges d'ànim i cançons que interpretava amb un ukulele, es prepara ara per rodar l'adaptació de la novel·la Les pomes mai cauen de, que es gravarà a Austràlia. "No puc pretendre que l'últim any no hagi tingut els seus moments foscos, però aquests moments posen la llum en un fort relleu ii per tenir tots els meus amics. Simplement, estic content d'estar viu", va confessar en l'entrevista.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor