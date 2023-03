Detenen un jove de 23 anys per violar una menor en un supermercat

Agents de la policia espanyola han detingut aaquest divendres un home de 23 anys per presumptamentque tot just acabava de conèixer. L'agressió es va produir dilluns al migdia en el moll de càrrega i descàrrega d'un supermercat.Els fets van ocórrer quan la menor era amb un amic al parc de Marxalenes de la capital del País Valencià.i es van quedar amb ells una estona, fins que l'amic de la nena va acabar marxant, deixant-la sola amb els desconeguts. Els individus li van demanar si els podia acompanyar a un establiment d'alimentació proper a comprar alguna cosa, una versió dels fets que dona el cos de seguretat en un comunicat.Després de sortir del supermercat, un d'ells la va portar a la zona del moll de càrrega i descàrrega, que es trobava a la part del darrere del comerç. Va ser aleshores quan la va començar a agredir sexualment, tot i quei li va mostrar la seva negativa a mantenir relacions sexuals. La víctima va intentar escapolir-se del seu agressor en nombroses ocasions i, els quals van alertar a diversos vianants que van ser els que van increpar l'autor dels fets i també els que van motivar la seva fugida.Dies després de l'atac, un grup d'agents especialitzat de la policia espanyola va iniciar les investigacions que van permetre la identificació del sospitós. Així, després d'establir-se un dispositiu de vigilància, va ser arrestat l'home, de, com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual amb penetració. El detingut, ambpolicials, ja ha passat a disposició judicial.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor