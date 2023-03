Un nen de Deltebre i la seva família donen a conèixer la malaltia que el deixarà cec

En Leo Tomàs

Actualment, no existeix una cura possible. La millor teràpia consisteix en la identificació primerenca perquè els programes educatius puguin començar tan aviat sigui possible. Normalment, el tractament inclou audiòfons, dispositius d'assistència auditiva, implants coclears o altres mètodes de comunicació, com a llenguatge de senyals, orientació i entrenament de mobilitat.

Amaya Parra, la mare del Leo explica a Nació que el seu fill va néixer amb sordesa profunda, "No sabíem el perquè, l'embaràs havia anat bé, no teníem antecedents familiars". I continua detallant: "Quan tenia un any li van posar un implant coclear".

En Leo Tomàs quan li van posar l'implant coclear amb només un any Foto: Cedida

A partir de llavors va començar a sentir, a parlar, tot va anar "molt bé" gràcies al suport conjunt d'una logopeda, que el va tractar des que tenia sis mesos, la família i l'escola bressol on anava.

"Llavors vam estar contents que el xiquet evolucionava bé, parlava i sentia com un altre xiquet, gràcies als implants", relata Amaya.

"Quan el Leo tenia vuit anys, durant unes vacances ens vam adonar que no veia bé, topava amb coses a la nit quan sortíem a passejar, hi havia coses al terra que ell no veia i topava i es donava cops", recorda.

També durant aquestes vacances, rememoren, "com si fos ahir", per la duresa que van viure l'Amaya i la resta de la família que van sortir amb les bicicletes per la via verda i van arribar a un túnel on tot i ser de dia, en Leo va parar, va baixar de la bici i va dir que no podia continuar perquè no veia res. "A partir de llavors ja ens vam alarmar, vam veure que alguna cosa no anava bé", lamenta la mare de Leo, el nen de Deltebre afectat per la síndrome d’Usher 1B, la malaltia degenerativa que acabarà amb ceguesa.

"Quan ens van donar el diagnòstic al Sant Joan de Déu va ser un moment molt dur", explica Amaya.

"Vam buscar també els símptomes per la nostra part abans d'anar i ens vam fer la idea què podia tenir, però en el moment en què ens ho van confirmar... Va ser molt dur. No hi havia suport psicològic ni res i va ser molt dur", reitera la mare del Leo.

"Ens van dir que era una malaltia que no tenia cura, que anéssim cap a casa i que tindríem la pròxima visita després d'un any", explica encara emocionada.

En aquell moment la síndrome era d'Usher 1B, una malaltia encara més desconeguda, a l'hospital els va dir a la família que s'estava investigant i els hi van poder donar molt poca informació.