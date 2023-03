Barcelona denuncia els autors d'un missatge viral sobre l'empadronament de 1.600 magribins en un pis

"Nou escàndol de l'alcaldessa de: la Guàrdia Civil entra en un pis de la zona d'Horta-Guinardó en què figuren 1.600 empadronats d'origen magribí!", denuncia la publicació viral a les xarxes socials que l'ha denunciat a laper un. El text assegura que totes aquestes persones tenien la intenció de cobrar ajudes socials i votar per correu a les eleccions municipals. Un munt de falsedats que el consistori portarà a la justícia.L'anàlisi del govern barcelonès conclou que “a banda de l’indubtable, representa una incitació a l’odi, la rancúnia i l’animadversió cap a laper raó del seu origen", i que els atribueix una estafa que afecta el conjunt de la ciutadania. L’informe jurídic apunta també que els autors, “entre els que es troben”, eren coneixedors “de l’absoluta falsedat del missatge per la seva total inversemblança, no acompanyada de cap referència periodística que permetés atribuir credibilitat a aquesta".Amb tot, els acusa d'emprar un "". Tanmateix, la denuncia defensa que aquests fets no poden estar emparats en el dret a la llibertat d’expressió, ja que suposen un menyspreu i una humiliació per a la comunitat magribina i del Marroc, i inclouen missatges discriminatoris i que promouen la violència també entre el col·lectiu de persones estrangeres. Si el jutge acaba donant la raó a l'Ajuntament, el Codi Penal espanyol imposai multes de sis a dotze mesos.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor