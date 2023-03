L’ANC escull Núria Marín com a nova vicepresidenta en substitució de Jordi Pesarrodona

L'ja ha omplert el buit que va deixaramb la seva dimissió. Els secretaris nacionals han optat perperquè esdevingui la nova vicepresidenta de l'entitat, després de rebre el suport de més de les dues terceres parts del plenari aquest dissabte, amb 34 dels 48 vots. L'activista lleidatana s'ha estrenat amb tot una declaració d'intencions i ha defensat la necessitat de fomentar encara més el debat a l'interior de l'Assemblea.Núria Marín i Casas (Lleida, 1961) ésen l’educació secundària i en l’àmbit públic, però destaca per la, per la llengua i pels drets de les dones, sobretot per la lluita pels drets sexuals i reproductius a Ponent. Va militar aentre el 1989 i el 2019, i va ser regidora de laentre el 2015-19, quan va abandonar la formació en considerar que la seva deriva ideològica i estratègica deixava en un segon pla la lluita per la independència, perdent així la seva identitat.Si bé, va començar la seva tasca d’activista com a coordinadora de la, on va assumir tasques de direcció en l’àmbit comarcal. Forma part del Secretariat Nacional de l’Assemblea des del mandat de 2020 a 2022. Es troba, doncs, en el seu segon i darrer mandat, que s'allargarà fins al 2024.Les altres opcions que presentaven candidatura eren els secretaris nacionals, tot i que, després de no assolir un consens en una primera ronda, on Marín ja ha estat la més votada, Selga ha retirat la seva candidatura. Amb tot, el vot definitiu ha estat de 34 vots a favor de Núria Marín i 14 per Jordi Vilanova.

