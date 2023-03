Sánchez ataca el PP i s'erigeix en el garant de la «pau social» amb la reforma de les pensions

El president del govern espanyol i secretari general del PSOE,, ha carregat aquest dissabte contra eli s'ha autodefinit com el. En la reunió del Comitè Federal en què el seu partit ratificarà les llistes electorals per les eleccions municipals i autonòmiques, ha celebrat que l'executiu que lidera ha aconseguit tirar endavant importants reformes, com la de les pensions , malgrat governar en coalició i en minoria parlamentària. Per contra, ha retret al PP que no doni suport a aquesta iniciativa i li ha rebutjat que", ha etzibat, alhora que ha assenyalat que el més lògic seria que la dreta "que es diu centreerupea" recolzés una reforma treballada de la mà de la Comissió Europea i que sigui les recomanacions del. Tot i això el PP s'oposarà perquè "ja els han marcat el pas la gran patronal", ha recriminat.Sánchez ha defensat que el seu executiu ha governat a base de diàleg i ha aconseguit grans acords com la reforma de pensions, aprovat aquesta mateixa setmana en un Consell de Ministres extraordinari després del vistiplau de, l'acord aconseguit entre els socis de coalició, PSOE ii que també té el beneplàcit dels sindicats. Així, ha indicat que l'actual govern espanyol està garantint la pau social i fa les coses de manera molt diferent de la dreta, que aplicava el corró parlamentari i "".Amb tot, Sánchez ha intentat subratllar les diferències entre aquesta reforma de les pensions i l'anterior, duta a terme pel govern de, que tenia majoria absoluta. "Per a la dreta les pensions dignes són un luxe insostenible i per a nosaltres és un" ha exclamat. En la mateixa línia ha destacat que ha desmuntat la contrareforma de pensions del PP de la dècada del 2010 que, segons ha retret, es va tirar endavant sense anar de la mà de Brussel·les i sense el suport dels sindicats.

