No hi caiguis: l'OCU alerta d'una falsa promoció per al Dia del Pare

Arriba eli, com en qualsevol data assenyalada, les empreses aprofiten per impulsar les seves vendes gràcies a promocions especials. Si bé, no totes les ofertes que rebem són reals i els ciberdelinqüents aprofiten per enganyar els consumidors. En aquest sentit, l'alerta sobre un engany en què se suplanta la identitat de"T'ha arribat un missatge de Whatsapp amb una presumpta promoció de cerveses Mahou per al Dia del Pare? Molt de compte:", alerta l'organització. Un dels teus contactes et fa arribar l'enllaç, que porta a una pàgina fraudulenta per participar en un sorteig de 30 cerveses a canvi de compartir el missatge i aportar les teves dades.Si bé, en comptes d'un concurs, t'espera un ciberestafador que es quedarà amb les teves dades. És una estafa de. Si ja és massa tard, cal avisar al banc, als contactes amb qui s'ha compartit l'enllaç i vigilar el mòbil per si es reben més misstages o SMS sospitosos.

