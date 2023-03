Se t'ha acabat el desodorant en roll-on? No llancis la boleta, pot ser molt útil

Elés un producte indispensable de qualsevol necesser. El seu ús és obligatori i, si es vol cuidar el planeta i evitar els aerosols, l'opció delés la millor. Si bé, més enllà de la seva funció òbvia, laque distribueix el producte per l'aixella pot ser reaprofitada, així com l'envàs en general.Si se li afegeix una mica d'aigua, es pot utilitzar perpel cos. Prèviament, cal retirar la bola i netejar bé l'envàs perquè no quedin restes del desodorant, abans de reomplir-lo amb el nou producte que es desitgi aplicar.

