Junts obre la porta a renunciar a la presidència del Parlament si Borràs és inhabilitada

La diputada dei presidenta segona de la Mesa del Parlament,, ha obert la porta a la possibilitat que el seu partit renunciï a la presidència del Parlament siés finalment inhabilitada. "Seria una opció com aper denunciar aquesta persecució política i que hi ha un ús partidista de la cambra", ha apuntat en declaracions a L'Hemicicle de Catalunya Informació.No obstant això, la diputada de Junts s'ha mostrat convençuda que Borràs serà absolta i ha demanat a la Mesa que "" i esperi una sentència ferma per prendre decisions. En paral·lel, Madaula s'ha descartat per al càrrec de presidenta del Parlament. "", ha reconegut.Per la seva banda,va expressar fa uns dies que veu en el relleu de Borràs una. Els republicans descarten, però, actuar abans que arribi la sentència, va explicar la seva portaveu,. "", va afegir.

