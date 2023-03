«Eufòria» entrona la primer favorita de la segona edicio en una nit plena de sorpreses

Qui són els 12 participants que continuen?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre

, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre Domènec , un barceloní de 24 anys que estudia al taller de músics i que té de nom artístic Bigwe

, un barceloní de 24 anys que estudia al taller de músics i que té de nom artístic Bigwe Jan , de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano

, de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència

, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència Natàlia , de 19 anys, és de Sabadell i estudia teatre musical i dansa urbana

, de 19 anys, és de Sabadell i estudia teatre musical i dansa urbana Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele.

, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Carlos, de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer.

de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Diu que li agrada sortir a córrer. Clàudia, de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi.

de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Elena, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame.

de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Emmi, de 17 anys i és de Barcelona. Té molt clar que vol estudiar Dret, però assegura que la música continuarà sent la seva passió. Es descriu com una persona positiva, segura i enèrgica.

de 17 anys i és de Barcelona. Té molt clar que vol estudiar Dret, però assegura que la música continuarà sent la seva passió. Es descriu com una persona positiva, segura i enèrgica. Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis.

Nou divendres d'i ja hi estem totalment immersos! Lade la segona edició del talent show musical de TV3 va tenir moments per a tot i va deixar la primera actuació favorita, que dona immunitat al seu intèrpret: la versió en català d'I've got you under my skin" de Cole Porter, per la Sofia. El programa va aconseguir unaamb una-828.000 d'acumulada-, millorant, de nou, els registres de la primera edició.Elsd'aquesta fornada ho van donar tot dalt l'escenari per continuar la seva aventura al concurs i elformat per Elena Gadel, Carol Rovira i Lildami van tenir grans dilemes per prendre la decisió més dura de la nit, la de l'expulsió. Finalment, va caure el Nei, que va interpretar "Loviu Baby" de Doctor Prats.La gran novetat de la gala ha estat l'anunci queen la tercera, a decidir entre les salvades en la segona gala i una de les enviades a la zona de perill en la tercera. Serà aleshores quan els fans d'Eufòria podran gaudir de l'actuació conjunta de les grans protagonistes de la nit, la Sofia i l', que farà grup l'

