El cas del «Senyor Q» arriba als jutjats: Junts denuncia els presumptes casos d'assetjament sexual

Finalment, més de mig any després de la denúncia pública contra Quim Amorós ha decidit denunciar davant la fiscalia aquest extinent d'alcalde de. Inicialment conegut com a Senyor Q, molt aviat es va saber la seva identitat, després que diversos testimonis tant de les(JNC) com d'altres formacions polítiques expliquessin presumptes casos d'. Alguns d'ells erenen el moment de produir-se els fets.La notícia la va avançar aquest divendres TV3, després que l'executiva del partit analitzés l'informe intern elaborat per lade Junts. De fet, fa un mes i mig el partit ja havia rebut l'informe de la comissió de garanties, a mesura que s'instava a iniciar la via judicial . La investigació interna va permetre recopilar pantalles de converses i imatges que Quim Amorós presumptament va intercanviar amb alguns d'aquests joves.Mentrestant, l'advocat, que defensa els interessos de, nega els fets i amenaça emprendre accions legals si el partit no cessa en el seu afany de “”. Per la seva banda, la comissió de garanties hauria avalat les proves i la conclusió és que els fets descrits "podrien ser considerats com a il·lícit penal" i, per tant, es proposa donar "trasllat a les autoritats públiques que correspongui"., mentre no es resolgui el cas per via judicial.I és que tots els denunciants han descrit un "mateix patró de conducta" que consistiria en què el Senyor Q els hauria enviat missatges de manera "insistent", en casos que es troben entre el 2012 i el 2019, fins i tot algun no denunciat apunta al 2020, just l'any en què Junts comença a operar amb una estructura organitzativa pròpia. Aquests missatges arribaven de múltiples maneres, ja sigui per correu o. "La presència de la persona denunciada era molt habitual als actes polítics del partit i aprofitava per presentar persones rellevants i càrrecs del partit als joves amb qui establia les comunicacions", detalla l'informe."Aconseguida una certa confiança, la conversa (normalment per WhatsApp, correu o altres xarxes socials) canviaven de to i, tal com relaten els afectats, es tornava estranya, començant a incloure", continua el text. Els joves, que podien tenir fins i tot menys de 16 anys, rebien missatges en què Amorós es posava a disposició políticament, però també "com a metge", assegurant que els "trobava a faltar", que necessitava "conèixer-los més", alhora que"Com descriu un dels denunciants, per una banda, el target era sempre joves que estan descobrint la seva (homo/bi) sexualitat i començant un projecte polític o d’estudis, i per l’altra, un senyor que ofereix la seva experiència, comprensió, dedicació i suport en molts aspectes", assenyala el mateix informe, que apunta que els joves exposen dues denúncies internes que no van prosperar, la primera al si de Convergència i la segona al PDeCAT.No va ser fins al mes de juliol de 2022 quan a través de la viralitat de les xarxes es va donar a conèixer la problemàtica, que l'informe també deslliga d'interessos polítics donat que prèviament ja hi havia "rumors" d'aquesta conducta.

