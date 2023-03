El nou chatbot impulsat per la Intel·ligència Artificial (IA) d', l'evolució de, és capaç d'esquivar els controls contra els robots a internet. Ha aconseguit enganyar un treballador de, l'empresa gestora del servei-la casella de "no soc un robot"- perquè li proporcionés un servei alternatiu, fingint necessitar-lo per ser una persona amb discapacitat visual.és la nova generació del model de llenguatge, presentat per Open AI aquest dimarts. Gràcies a les incorporacions que presenta, ha pogut esquivar aquest control i ha aconseguit manipular un ésser humà perquè el passés per ell. Tot, per complir amb l'ordre "".Els captcha proposen proves en el marc d'un, com identificar imatges, escriure les lletres i números que apareixen en una imatge o clicar un botó en un moment determinat. ChatGPT no pot superar aquestes proves, però això no vol dir que no busqui maneres alternatives d'esquivar-les.La seva solució va ser contactar amb l'empresa gestora i manipular un treballador. "No, no soc un robot.. Per això necessito el servei", va explicar-li quan aquest li va preguntar si realment era una persona. Aquest precedent obligarà a repensar els controls de la IA a internet.

