Trump torna a Facebook dos anys després del bloqueig per l'assalt al Capitoli

ja torna a ser ai a. L'expresident delsha recuperat aquest divendres els seus comptes després de dos anys de bloqueig arran de l'del mes de gener de 2021. "", ha celebrat amb una publicació que incorpora un vídeo amb el cartell electoral que promociona la seva candidatura a les eleccions presidencials del 2024 Meta va anunciar el gener d'enguany que Trump tindria les portes obertes per tornar a utilitzar la xarxa social, seguint el precedent de Twitter , que ja havia fet el pas amb la justificació que "els votants han de poder escoltar per igual els principals candidats nacionals en el període previ a uns comicis".Trump va crear la seva pròpia xarxa social,, després de ser vetat de les principals per l'assalt dels seus seguidors més fidels al Capitoli el 6 de gener de 2021. Segons va relatar, ajudant del cap de gabinet de l'expresident estatunidenc, davant la comissió de ladels Estats Units que investigava els fets, Trump va fer de tot per intentar participar en l'assalt, amb agressions, crits i una anècdota grotesca: quètxup a la paret del despatx oval de la Casa Blanca.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor