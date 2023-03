Tota l'actualitat minut a minut

L'actriu Mireia Oriol, el programa "Crims" i el presentador Jordi Hurtado, premis Zapping



L'actriu Mireia Oriol, el programa Crims i el presentador Jordi Hurtado han estat alguns dels guardonats de la 28a edició dels Premis Zapping, que s'han entregat aquest divendres en un acte al CaixaForum de Barcelona. Núria Casas ha estat distingida com a millor comunicadora a la xarxa mentre que el millor programa de televisió local ha estat Cuina amb mi, de Canal Set. Pel que fa als premis nominals, el programa Polònia ha estat escollit per votació popular, la primera vegada que es fa a la història dels guardons. També s'ha premiat Televisió de Catalunya per la iniciativa de "rescatar una icona i referent infantil" com és l'espai cultural Una mà de contes.