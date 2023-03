Aragonès inaugura la delegació al Con Sud: «Demostra l'agraïment a l'Argentina per acollir republicans»

Al número 2034 del carrer Zabala de Buenos Aires ja hi ha la delegació de la Generalitat al Con Sud. El president, Pere Aragonès; la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret; i el delegat, Josep Vives, han inaugurat la seu la nit d'aquest divendres en la primera obertura oficial d’una delegació de l’actual Govern, que aposta per "enfortir els lligams" a l’Amèrica Llatina. En l'acte, Aragonès ha destacat que aquest pas demostra l'"agraïment" amb l'Argentina per haver acollit els republicans exiliats que fugien del "terror" del franquisme.



"Van salvar la vida a milers de catalans", ha destacat Aragonès, que també ha defensat que la delegació té "tot el sentit" per compartir "projectes de futur" amb els reptes d'altres països del continent. Tanmateix, ha subratllat que avui "cap país del món" pot afrontar els seus reptes de futur tancant les fronteres o posant "límits" al seu territori. Per defensar aquests projectes, ha afegit, cal vincular-se als reptes "compartits" que hi ha amb altres territoris del planeta.

El valor de "ser útils"

Serret ha destacat que avui és un dia "d'enhorabona" i ha reivindicat l'acció exterior de la Generalitat. La consellera ha dit que aquesta acció es basa en els principis de "ser útils", tant per a la ciutadania catalana que viu a l'Amèrica Llatina, com a la nadiua, i per als interessos que poden tenir els països del Con Sud.



El delegat, Josep Vives, ha iniciat l'acte per celebrar la inauguració: "Ja som aquí". Vives ha tingut paraules d'agraïment per Aragonès i Serret, així com per a tot l'equip que ha treballat per poder obrir aquesta seu a Argentina. A l'acte hi ha assistit autoritats locals i membres de la comunitat catalana a la regió.

La seu fa cantonada amb el carrer Onze de Setembre, que no rep aquest nom per commemorar la Diada de Catalunya, sinó l'assassinat de l'expresident argentí Domingo Faustino Sarmiento, mort el 1888. La delegació es troba al barri diplomàtic de Belgrano, on també hi ha les ambaixades d'Ucraïna, Vietnam, Cuba, Austràlia i Turquia, aquesta darrera a escassos metres de la catalana.