Mor als 60 anys Lance Reddick, actor de «The Wire» i «John Wick»

El món del cinema, de les sèries i dels vídeojocs està de dol. L'actor Lance Reddick, famós pels seus papers a John Wick, The Wire o Fringe ha mort aquest divendres als 60 anys. El cos sense vida ha estat trobat sense vida al seu habitatge de Studio City, a Los Angeles, segons ha informat el mitjà TMZ.





Les causes de la defunció no estan clares, però fons policials consultades pel citat mitjà han declarat que tot sembla indicar que s'hauria produit per. Reddick acabava de realitzar una gira de promoció de la quatra entrega de John Wick, que s'estrena la setmana vinent, tot i que havia anunciat que no podria asistir a la premiere.Prèviament al seu paper de, l'educat recepcionista del Continental a la saga, havia participat en altres projectes com The Wire, Fringe,. També apareix a la sèrie de Netflix sobre el videojoc

