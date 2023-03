Les crisis bancàries provoquen una caiguda setmanal del 6,1% a l'Íbex 35

Les crisis bancàries que han sacsejat els mercats financers a ambdues bandes de l'Atlàntic durant tota la setmana han tingut conseqüències destacades en l'Íbex 35, que ha tancat la cotització aquest divendres un 6,1% per sota de com obria el dilluns. Es tracta de la pitjor setmana per al selectiu espanyol en el que va d'any.



Ni el rebuig per part del Banc Central Europeu (BCE) de la possibilitat que es doni un "efecte contagi" al conjunt del continent ni l'anunci de mantenir ferma l'estratègia contra la inflació apujant mig punt els tipus d'interès, com tampoc la sortida al rescat de Credit Suisse protagonitzada pel Banc Nacional de Suïssa, han servit per redreçar la situació. I si aquesta jornada de divendres l'Íbex semblava agafar aire superant d'inici els 9.000 punts, ha acabat per sota dels 8.800, amb una caiguda de l'1,92%.

Els parquets tampoc han recuperat l'optimisme després de l'anunci d'onze grans bancs nord-americans que injectaran 30.000 milions de dòlars alper evitar la fallida, en un intent de tallar el contagi del que ha passat a Silicon Valley Bank . Avui, l'entitat ha tornat a enfonsar-se a la sessió borsàriaA Espanya, els valors bancaris han tornat a ser els protagonistes de la sotragada, amb elliderant les pèrdues (-4,65%), seguit de(-3,49%),(-3,14%),(-2,52%),(-2,12%) i(-1,74%). A Europa, la tònica ha estat similar a l'espanyola.Així, elha tancat amb pèrdues d'un 1,33%, elamb un 1,64% menys, elha caigut un 1,43% i l'un 1,01%. També elcontinua la senda del descens. El barril brent ha baixat fins als 72 dòlars, mentre que el West Texas ho ha fet fins als 66.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor