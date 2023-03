Detenen una agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona per encobrir una agressió sexual del seu home

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detindre aquest dimecres, a petició dels Mossos d'Esquadra, una agent del cos municipal acusada d'encobrir el seu home d'un presumpte delicte d'agressió sexual per haver fet tocaments a diverses víctimes en una discoteca. La detinguda està acusada d'omissió de persecució de delictes, tracte degradant i usurpació de funcions públiques.



La detenció va tenir lloc dimecres, l'endemà s'arrestés el seu home pels fets succeïts en un local d'oci nocturn a l'Eixample. En concret, per uns tocaments que hauria fet a les víctimes en presència d'ella, fent-se passar per policia, segons el relat policial. La detenció de l'home la va fer la Guàrdia Urbana, que també va identificar la dona. En aquell moment, però, va quedar en llibertat.

Posteriorment, el cas va passar a mans dels, que van decidir arrestar, ara sí, la policia municipal. La detenció la va practicar l'endemà, dimecres, la mateixa Guàrdia Urbana a petició del cos autonòmic. La parella ha passat aquest divendres a disposició judicial i, des de l's'ha puntualitzat que, en el moment dels fets, l'agent estava fora de servei.

