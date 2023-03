Entre el miratge centrista i la por a Vox: la via incerta de Feijóo davant la moció de censura

1.- L'intent de ridiculització



2.- L'odiosa comparació amb Casado



3.- Una línia erràtica



4.- La feblesa d'un equip i els fitxatges centristes



5.- Ciutadans vota "no"

Dimarts vinent, començarà a debatre's al Congrés lapresentada per. La Constitució exigeix que una moció de censura sigui constructiva, que vol dir que ha d'incloure un candidat alternatiu a la presidència del govern. En aquest cas, serà l'economista i exdirigent del PCE Ramón Tamames , que als seus 89 anys aconseguirà ser el centre de la política espanyola, ni que sigui per unes hores.La moció es debatrà entre el 21 i el 23 de març. Elja ha anunciat que. Una decisió que assenyala moltes de les contradiccions que han caracteritzat el lideratge d'des que va assumir la presidència del partit l'abril passat en el congrés convocat a Sevilla després de la defenestració de. La moció de censura de Vox s'ha convertit també en un mirall que reflecteix les mancances de Feijóo.Des de l'anunci de la moció de censura de Vox,ha estat la de ridiculitzar la iniciativa dels de. El fet que Vox hagi recorregut a una figura com Ramón Tamames, un dels històrics de la Transició, ha permès a l'equip de Feijóo de qualificar com ala moció. El mateix Feijóo va aconsellar a Tamames, en un dinar el mes de gener, que no caigués en la temptació de Vox amb una frase que va transcendir: "Si fossis el meu pare, no et deixaria fer això".Per contra, des de la Moncloa l'estratègia ha estat diametralment oposada. Conscients que la iniciativa de l'extrema dreta dona aire a l'executiu de coalició, els estrategues socialistes han subratllat la "serietat" d'una moció de censura que preveu la Constitució. La ministra portaveu,, ho ha repetit després de cada consell de ministres. Aquesta setmana, Rodríguez va destacar que la moció permetria "contraposar dos models" . Una manera clara de desdibuixar Feijóo.La Moncloa mai havia elogiat tantcom ho ha fet des que Vox va anunciar la seva segona moció de censura de la legislatura.s'han convertit en objectiu preferent d'atac, tot repetint des de la Moncloa que el líder del PP "no s'atreviria a votar no, com va fer el senyor Casado". Va ser l'octubre del 2020 quan l'aleshores líder del PP va fer un discurs per explicar el vot contrari a la moció d'Abascal contra Pedro Sánchez. En aquella ocasió, sorprenent propis i estranys, i irritant Vox, va explicitar les diferències entre la dreta i l'extrema dreta. "No és que no ens atrevim o ens hàgim rendit. És que no volem ser com vostès" , va dir Casado. Va ser aquella una oportunitat per reforçar un lideratge més fort. Però el PP de seguida va tornar al discurs polaritzador, en una línia de ziga-zagues que Feijóo ha mantingut.El mandat de Feijóo —en teoria, provinent del sector més temperat del partit— manté més elements de continuïtat respecte del de Casado —sorgit de l'aznarisme— del que pot semblar. D'alguna obertura en el lèxic ha passat a posicions intransigents, com s'ha vist en el tema de la llengua. Si l'abril del 2022 va parlar de, poc després es va despenjar amb atacs a un suposat apartheid a l'escola catalana. I les promeses de "no insultar" Sánchez han conviscut amb intents clars de deslegitimació a compte dels pactes d'investidura.Feijóo ha perdut pràcticament tots els seus debats amb Sánchez, sempre al Senat, amb un format que ja de per si no li és favorable. Els missatges emesos des de Génova són elaborats per un equip restringit que s'ha dut dels anys de Galícia i que està delatant pobresa en el relat. Potser per això Feijóo ha anat reforçant el seu entorn amb figures del, d'una manera cada cop més manifesta. Al fitxatge deva seguir el de l'exministre Íñigo de la Serna. I ara acaba de nodrir el patronat de la nova fundació del PP (Reformisme21) amb els exministresi Fátima Báñez. Caldrà veure si aquests noms són capaços d'imprimir algun gir significatiu en l'estratègia d'oposició.Ciutadans afronta el debat de la moció de censura en una fragilitat màxima. La nova direcció, el tàndem de Patricia Guasp i Adrián Vázquez, no són diputats al Congrés i la portaveu del grup,, es troba en una posició d'extrema fragilitat i en clara minoria dins del grup. Però Ciutadans ha vist la manera de desmarcar-se per una vegada del PP i ha deixat clar el seua Tamames-Abascal. Una manera potser d'intentar trobar una línia pròpia després d'anys de seguidisme respecte de la resta del bloc de dretes.

