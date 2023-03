La declaració de Negreira davant Hisenda: «El Barça considerava que se'l perjudicava»

En plena ebullició del cas Negreira, amb l' admissió de la denúncia de la Fiscalia i les primeres declaracions de la FIFA , El País ha fet pública la compareixença del principal protagonista,, davant Hisenda sobre la seva relació amb el. "", va assegurar, alhora que va negar qualsevol pagament a un àrbitre. Si bé, va matisar que es tractava d'una "" i que ningú li ho havia dit directament.L'exvicepresident dels col·legiats sí que va admetre, però, que mantenia una relació directa amb els presidents del Barça -parla de- i ha descrit que la seva funció era "".La investigació de la Fiscalia se centra, precisament, en una inspecció d'Hisenda per. Això se suma al fet que Enríquez Negreira no ha aportat cap document en què acredités la prestació d'un servei al club blaugrana. L'exàrbitre sosté en la seva versió que l'assessorament era de forma verbal i que per això no existeix cap documentació, a la vegada que manté que no hi ha hagut tracte de favor cap al Barça. Si bé, darrerament s'han fet públics alguns informes escrits.

