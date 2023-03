Les Illes del Món: el mapamundi plasmat en un arxipèlag artificial a Dubai

Un arxipèlag format per illes amb la forma i la distribució del mapa del món. El pla zenital reprodueix el mapamundi. Els turistes s'hi apropen per gaudir d'un dels projectes arquitectònics més ambiciosos del planeta. Es tracta de les "", un arxipèlag artificial a prop de la costa de, als Emirats Àrabs Units.Elva presentar els plànols 2003 i, ràpidament, la maquinària va començar a funcionar per, el 2008, tenir el 60% de les illes privades venudes. El 2009, el projecte es va paralitzar perquè es deia que estava maleït, després que l'empresari irlandèsadquirís l'illa que representa el seu país i se suicidés pels grans deutes que va generar el seu imperi.Les illes mesuren aproximadament 7 quilòmetres d'ample i 9 de llarg, però. Tot i que els propietaris i els EAU s'esforcen a desmentir-ho, la luxosa urbanització no pot lluitar contra l'augment del nivell del mar. Alguns enginyers expliquen el fenomen pel pas del temps. Salvaran el món?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor