El Fons d'Infància 0-16 s'amplia per arribar a més famílies de Barcelona

Elpassa delsi modifica les bases de la convocatòria amb l’objectiu d’arribar a més famílies en situació de vulnerabilitat amb menors a càrrec, per ajudar-les a cobrir les necessitats bàsiques d’infants i joves de fins a 16 anys. Els ajuts es podentelemàticament a l’Oficina Virtual de Tràmits.A part de l’% de la partida pressupostària, també s’ha augmentat el llindar d’ingressos mínims per poder accedir al Fons d’Infància 0-16. En concret, la unitat familiar receptoral’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), a diferència de l’1,5 de l’any anterior.Aquesta ampliació vol donar resposta als, que afecta especialment el preu de l’energia i dels aliments. Per a una família de dos membres, el llindar econòmic per rebre l’ajuda passa d’11.951 euros anuals a 14.341, unes quantitats que s’eixamplen de manera progressiva segons el nombre de membres de la unitat familiar.A les noves bases s’han ampliat els criteris perquè, per exemple, s’hi puguin acollir els, sense tenir en compte la seva data de naixement. També es demanarà que la família hagi tingut una atenció oberta pels Serveis Socials municipals en algun moment durant l’any 2022, independentment de la intensitat d’aquesta atenció.Igualment, es permetrà rebre l’ajuda a famílies que estiguin empadronades a la ciutat en el moment de fer la sol·licitud, però no s’haurà de mantenir l’empadronament necessàriament durant tot l’any de la convocatòria.Els nous requisits també aposten peri millorar la comunicació amb la ciutadania per tal de fer-la més transparent i comprensible. En aquesta línia, l’Institut Municipal de Serveis Socials avisarà proactivament totes les famílies que, segons la seva base de dades, compleixen els requisits per demanar l’ajuda. A més, es mantenen les mesures per oferir totes les garanties i la igualtat en l’accés i es tornen a activar els dispositius de suport a la tramitació.Els ajuts es poden sol·licitar fins al 21 de març telemàticament a l’Oficina Virtual de Tràmits , amb l’idCAT Mòbil o algun altre certificat electrònic. També es poden tramitar, sense cap d’aquests certificats digitals, deals espais d’atenció oberts a l’ Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques del carrer d’Aragó, 344, i a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Monumental , al carrer de Sicília, 216.A més, 25 equipaments repartits per tota la ciutat funcionaran com aa la tramitació, on el personal especialitzat ajudarà les persones interessades a completar el tràmit.el Fons d’Infància 0-16 va arribar a, 2.801 de les quals eren monoparentals, la qual cosa va suposar una inversió final d’11,15 milions d’euros.

