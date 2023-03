Les filles de Millet hauran de pagar el deute per l'espoli del Palau si hereten del pare

L'ha recuperat fins ara 13,3 milions d'euros dels 26 quehan de retornar ali l'. En el cas concret de Fèlix Millet, mort aquesta setmana, la responsabilitat civil no està extingida i, de fet, se seguirà procedint sobre els béns pendents de venda, com una finca ubicada a l'Ametlla del Vallès i taxada en més de 1.900.000 euros o un quadre taxat en més de 200.000 euros. A més, seguint la progressió de l'execució de la sentència i avançant així en la recuperació de capital per als perjudicats, el tribunal va acordar recentment la designació d'un administrador judicial per a la liquidació de la, de la qual són accionistes la família Millet.Aquesta mercantil, inactiva, és propietària de 13 finques a l'Ametlla, degudament embargats i anotats, a la venda dels quals es procedirà en el procés de liquidació de la mercantil. A més, el dret civil català estableix queque haguessin contret aquells dels quals s'hereta.La secció desena continua amb l'execució de la sentència del conegut com a "cas Palau", des que aquesta va ser declarada ferma el maig del 2020. A l'execució de la condemna penal li correspon el compliment respectiu de cada condemnat a pena de presó. A l'execució civil, la recuperació del patrimoni dels condemnats per fer-hi front i satisfer els perjudicats.Fins ara, el tribunal, juntament amb la gestió de(LAJ), amb la col·laboració en la designació de béns de la fiscalia, la Fundació i el Consorci Palau de la Música, i l', ha recuperat 13.306.229,97 euros, més de la meitat de la responsabilitat civil que va establir la sentència.Aquesta quantitat és el resultat del procediment d'identificació, embargament i anotació als diferents registres de la propietat que han correspost i de la venda ja efectuada de molts d'ells, o bé a través de l(ORGA), de l'administració general de l'Estat, o bé a través d'entitats privades, tal com preveu la llei, l'autorització de la qual ha correspost en cada cas al tribunal amb l'objectiu de garantir que el preu mai no fos inferior al peritatge.L'Audiència de Barcelona va celebrar judici el 2018, i va condemnar a penes de presó d’entre 8 mesos i, Montull, la filla de Montull i Daniel Osàcar, i a una responsabilitat civil de més de 25 milions d'euros, de la qual, ja se n'ha recuperat més de la meitat.

