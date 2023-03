La broma de la trucada falsa a la policia pot sortir cara: detenen una menor per simular un apunyalament

Tothom coneix o ha sentit a parlar d'algú que, en plena adolescència i en un intent de destacar i demostrar la seva valentia, ha fet la. Les patrulles es presenten al lloc dels fets i es troben que no hi ha cap emergència. Un desplegament d'efectius innecessari que impedeix assistir on se'ls necessita de veritat.Això ha passat a, on una menor ha estat detinguda per haver fet una trucada falsa a la Policia Nacional Espanyola. La nena ha fingit una situació en què s'estava produint uni ha fet encendre totes les alarmes.El cos ha aprofitat el succés per recordar que aquesta acció constitueix uni pot ser castigat. En aquest cas, a més, es va provocar la mobilització dels serveis sanitaris. La broma pot sortir cara.

