La UAB fa autocrítica dels abusos: «Potser no hem sabut transmetre confiança»

Quatre expedients en més de dos anys

"La universitat no ha fet res"

Els casosi abús d’autoritat de docents a la(UAB), que han saltat a la llum pública aquesta setmana, han fet reaccionar el centre educatiu que ha fet: “Potser no hem sabut transmetre la suficient confiança”, en referència a les víctimes.Així ho ha expressat la secretària general i responsable de Polítiques d'Igualtat,, que ha especificat que en el cas del catedràtic de Física condemnat per assetjament sexual ha reconegut que “amb un cas tan dur, tots ho podríem haver fet millor”. Per això, espera “treure lliçons” i “agilitzar” procediments que comportin, ja que “només podem escurçar els temps” de reacció a una denúncia per la via administrativa.A més a més, ha posat èmfasi en la, “no podem actuar sense vulnerar drets”, ha subratllat. Zapater també ha detallat que quan arriba una queixa, d'acord amb el protocol universitari,“esbrinen els fets” i si durant aquest tràmit “hi ha, l'obligació és posar-ho en coneixement de Fiscalia”. Això suposa “suspendre” l'expedient obert pel centre fins que no hi hagi “sentència ferma”. Mentre que si no deriva a la justícia ordinària, “cal esperar la resolució” del rector, que és l'únic que pot adoptar mesures de suspensió o sanció. Alhora, es fa"amb tots els recursos disponibles".Precisament, sobre el darrer cas conegut -el professor de Filologia Hispànica– ha precisat que el marçla comissió tècnica per dos procediments, que acaben agrupant-se, i que, entre d'altres, havien aplegat, ha especificat la degana de la Facultat de Filosofia i Lletres i representant de Polítiques d’Igualtat de la facultat,. Com a comportament reprovable, s'ha referit a l'“ús de xarxes socials personals” durant les classes, cosa que no es pot fer a la UAB, tot i no haver-hi un reglament específic al respecte, i obligar-les a “anar a”.Entre setembre de 2022 i gener d'enguany “per raons personals” no va exercir i aquest dilluns rebrà ladel rector de suspensió -resolta el febrer d'enguany-. Prèviament, i a l'espera de la decisió, les denunciants no van tenir “contacte físic” i es va “desdoblar” l’assignatura amb la introducció “d’una altra professora que supervisés”. A partir d'ara,i “pot demanar com a mesura cautelar” aquesta decisió de la universitat.La secretària general i responsable de Polítiques d'Igualtat ha precisat que des dela renovació del protocol, feta el desembre de 2020, després d'un procés participatiu, s'han incoat. Ha admès que és uni ha obert la porta a modificar-lo. “La realitat és canviant, sempre hi ha possibilitat de millorar la capacitat de sanció”, ha assenyalat. De la mateixa manera, però ha advertit que "confidencialitat no vol dir anonimat" i ha apel·lat a les garanties "d'un estat de dret". Zapater també ha manifestat la voluntat "de continuar treballant per erradicar les violències masclistes a les aules" i encaminar-se

Un grup d'acompanyament a les víctimes de la Facultat de Filosofia i Lletres, format per Ermengol Gassiot, Mercè Màrquez i Guillem Prats -integrants del sindicat CGT-, han carregat contra la universitat, perquè "no ha fet res". L'entitat ha explicat que "hi ha hagut sis mesos d'impunitat i manca d'acompanyament" i ha assegurat que l'atenció psicològica era una sessió "un dimecres al matí". Per això, han reclamat "una compensació de la UAB davant el seu silenci". A més a més, han detallat que una de les alumnes va haver de presentar "en persona" missatges íntims i de caràcter sexual que havia rebut i "havia de fer la denúncia de forma individual". A banda d'això, han afegit que n'han rebut altres d'aquest mateix docent i també d'un altre professor, vinculat amb càrrecs de la universitat a les proves PAU, que també hauria comès casos d'abús sexual."Tot això la universitat ho sabia", ha rematat el grup d'acompanyament.

