Doble canvi pels al·lèrgics al pol·len per aquesta primavera

Latornarà a ser una època complicada pelsal. Els aerobiòlegs han alertat que les pol·linitzacions patiran un doble canvi aquest any: arribaran més tard, però ho faran amb més força. Per això, la coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) i professora i investigadora de la UAB,, ha recomanat a les persones al·lèrgiques que mantinguin laa l'exterior.Tot i que no es preveu una temporada d'al·lèrgies especialment agressiva, Belmonte recorda que la mascareta "" de tot allò que pugui arribar a, que és on impacten els al·lèrgens. Actualment, es calcula que hi ha a2,5 milions de persones al·lèrgiques i que la xifra es duplicarà l'any 2050, sobretot per l'impacte de la contaminació, ja que "altera" el pol·len i el fa més "agressiu", segons la(SCAIC).Pel que fa a les pol·linitzacions que habitualment anuncien l'arribada de la primavera, com pot ser eli la, Belmonte ha explicat que s'han endarrerit a conseqüència de les baixesde les últimes setmanes. Segons la XAC, entre la setmana vinent i la darrera setmana de març començaran a alliberar-se en quantitats "notables".Quant a les previsions, laespera que la pol·linització dels'estengui fins a l'abril i que les pol·linitzacions primaverals, com són les delo el plàtan, comencin amb retard i amb força, però que tinguin una durada més curta de l'habitual. L'entitat ha constatat que les previsions de pol·linitzacions només podrien disminuir en cas que es produeixin forts episodis de, un fet que arrossegaria el pol·len aEn una roda de premsa aquest divendres, la XAC i lahan alertat de l'augment de casos d'al·lèrgies respiratòries a causa dels canvis climatològics i la contaminació. Segons ha explicat la doctora, especialista en al·lergologia de l'Hospital de, la contaminació té un efecte directe en la malaltia al·lèrgica respiratòria, no només pel dany que provoquen les partícules tòxiques sobre les vies respiratòries, sinó perquè el pol·len altera la seva estructura com a mecanisme de defensa davant la pol·lució. Això incrementa el risc que la persona pateixi una reacció inflamatòria nasal o bronquial, donant lloc a més símptomes i crisis al·lèrgiques respiratòries més greus.

