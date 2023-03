Per què la xocolata sempre s'embolica en paper de plata?

Fa tant de temps que veiem la, se'ns fa tan natural, que ja no ens preguntem ni el motiu pel qual això és així. Però el cert és que hi ha una raó. En la part exterior, la majoria de tauletes, xocolatines i bombons fan servir plàstic, paper o cartó, mentre que a l'interior sempre van amb alumini. Això, fins i tot ho podem veure en xocolata d'artesà.Per conèixer el motiu de la utilització del paper de plata per protegir la xocolata hem d'anar per parts. El dolç més famós del món està fet per mantega de cacau, sucre, pasta de cacau i llet. Tots aquests ingredients són sensibles a lesi, per tant, l'alumini serveix per resguardar la xocolata, també de la humitat. El paper de plata és, a banda d'això, econòmic, lleuger i perfectament manipulable. I no permet que traspassi la llum.Però tot i la tradició i l'efectivitat d'aquesta làmina,i ecològics, encara que això no ajudi tant a comercialitzar el dolç quan fa calor.

