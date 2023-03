tornaria ai el seu partit aconseguiria més pes a la Moncloa, ja que la dreta no sumaria una majoria alternativa i. Així ho indica el baròmetre de març del, fet públic aquest divendres, segons el qual el PSOE s'imposaria amb un 33% dels vots, clarament per davant del PP, amb el 29%.D'aquesta manera, els socialistes guanyarien cinc punts respecte les eleccions del 2019 i els popular en sumarien set. Un augment insuficient del partit d', ja que els seus possibles socis perdrien representació:, del 7% a poc més del 2%. Els socis de Sánchez, Podem, també sortirien perjudicats, amb una davallada del 13% al 10%, empatant així amb l'extrema dreta. En general, per tant, elde PSOE i PP sortiria reforçat de les urnes.A nivell de partits catalans,també recularia, del 3,6% al 2,5%, mentre queperdrien la meitat dels vots cadascun, del 2,2% a l'1,1% i de l'1% al 0,5%, respectivament. En tot cas, la mostra d'enquestes a Catalunya és limitada, cosa que fa que els resultats puguin ser més imprecisos. El baròmetre s'ha fet amb, entre l'1 i l'11 de març.En relació a la preferència per liderar el govern espanyol, Sánchez torna a ser dels més citats, en un 22% de les ocasions, per davant de Feijóo (15%),(10%) i(4%), si bé un 2% també cita la presidenta de Madrid,. Tot i això, en una escala de valoració, Díaz és la que obté millor puntuació (4,9), per davant de l'actual president estatal (4,4) i el líder del PP (4,3). Per darrere, se situen(4,1),(3,4) i Abascal (2,7).

